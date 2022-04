Stiri pe aceeasi tema

- 40 din primele cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza asigurarilor de locuințe, respectiv 80% dintre acestea, au fost cauzate de incendii. Valoarea totala a despagubirilor achitate in aceste cazuri se ridica la 9,5 milioane RON, in creștere cu 3,7%…

- “Pe fondul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a inregistrat in luna februarie o scadere semnificativa. De asemenea si anticipatiile de crestere economica s-au redus cu aproape un punct procentual fata de exercitiul anterior. In…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, miercuri, in cadrul unui eveniment de intrare in dotarea Politiei Romane a 45 de laboratoare mobile de educatie rutiera, ca asistam la un adevarat carnagiu pe sosele din Romania, si, potrivit statisticilor, in ultimii trei ani, zi de zi, au avut loc in medie…

- Cei interesați sa-și ia credite garantate de stat pentru cumpararea unei locuințe noi o pot face in continuare prin programul Noua Casa, care continua și in acest an, potrivit unei hotarari publicate joi in Monitorul oficial. De acum, beneficiarii trebuie sa asigure noua locuința la valoarea de piața…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, valoarea medie a cursului previzionat fiind de 5,0761 lei pentru un euro, si un avans al ROBOR la trei luni pana la 3,94%, de la 3,55% in prezent. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca,…

- De cați bani ai nevoie ca sa traiești decent in Romania. Valoarea coșului zilnic, in funcție de marimea unei familii Avocatul Poporului atrage atenția ca veniturile familiilor din Romania sunt mai mici decat ar fi necesar pentru ca acestea sa aiba un trai decent. Informațiile se regasesc intr-un raport…

- “Costul mediu lunar cu utilitatile in gospodariile din Romania a fost, in 2021, de 497 de lei, in crestere cu circa 12% fata de anul anterior”, potrivit unei analize realizate de serviciul de plati de facturi un-doi Centru de plati. Calculul include costurile lunare medii per gospodarie cu plata facturilor…

