19 bicicliști prinși băuți de poliție, în doar câteva ore In doar cateva ore, agenții au surprins pe strazi 19 oameni care pedalau nestingheriți, deși consumasera alcool. ”Campion” s-a dovedit a fi un barbat care avea 0,92 miligrame alcool pur in aerul expirat. Atat el, cat și ceilalți, au fost amendați cu cate 870 de lei. Alți 131 de bicicliști au fost sanctionati pentru alte nereguli: fie nu aveau bicicletele echipate corespunzator, fie nu au respectat regulile de circulatie. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

