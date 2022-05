Catina devine din ce in ce mai populara datorita calitaților ei excepționale și beneficiilor multiple asupra sanatații intregului organism. Deși proprietațile ei au fost cunoscute și studiate inca din evul mediu, acestui fruct cu adevarat magic nu ii sunt cunoscute beneficiile și recunoscute pe deplin meritele nici pana in prezent. Iata cateva dintre beneficiile ascunse ale catinii: 1. Catina ajuta la imbunatațirea digestiei. Concentrația mare de vitamina C din catina poate contribui la imbunatațirea digestiei prin stimularea producției de acid clorhidric in stomac. Acest proces poate ajuta la…