Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de pe raul St. Lawrence a scos la suprafața trupurile neinsuflețite a altor doua persoane, intre care un bebeluș. Acestea fusesera date disparute in decursul zilei de joi, cand polițiștii canadieni au descoperit șase cadavre.

- Au trecut 28 de ani de la cea mai mare catastrofa aviatica din Romania! 60 de oameni au murit pe 31 martie 1995, dupa ce un avion care decolase de la Otopeni cu destinația Bruxelles s-a prabușit in dreptul localitații Balotești.

- Cinci persoane au si-au pierdut viata si alte 27 au fost ranite, dintre care 12 grav, intr-un accident rutier miercuri in Maroc, in apropiere de Rabat, au facut cunoscut autoritatile locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Un microbuz a lovit un copac dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului…

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o plata in avans de 42.000 de euro, transmite joi EFE.Pasagerii raniti vor primi despagubiri intre 5.000 si 10.000…

- Doi barbati au murit si noua persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite luni de o camioneta in micul oras canadian Amqui, in provincia Quebec, informeaza Agerpres. Un individ de 38 de ani a fost arestat la fata locului si o ancheta este in desfasurare pentru a stabili circumstantele tragediei, a…

- Grecia se opreste si iese in strada, la o saptamana de la catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti.Mii de persoane urmeaza sa-si manifesteze din nou furia, prin greve masive si manifestatii in intreaga Grecie, miercuri, la o saptamana dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti care a provocat…

- A fost arestat un șef de gara, are loc un val de demisii și demiteri Un nou bilanț inca provizoriu al celei mai grave catastrofe feroviare din istoria Greciei, soldata cu 46 morți și mai multe zeci de raniți, a fost dat publicitații joi dimineața, impreuna cu anunțul potrivit caruia un șef de gara a…

- Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de…