19 ani de la explozia devastatoare de la Mihăilești. În deflagrație au murit 18 persoane, printre care și doi jurnaliști O comemorare a avut loc miercuri, la monumentul funerar din localitatea Mihailesti, unde in urma cu 19 ani a avut loc unul dintre cele mai grave accidente produse in Romania, explozia unui camion incarcat cu azotat de amoniu in urma careia 18 persoane si-au pierdut viata, printre care si sapte pompieri si doi jurnalisti, iar alte 13 victime au ajuns in stare grava la spital. Pentru apropiatii victimelor, tragedia de la Mihailesti a ramas o rana deschisa. Pe data de 24 mai 2004, la ora 5,50 in comuna Mihailesti, pe DN2, la 32 de kilometri sud de Buzau , a avut loc o explozie puternica in urma accidentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

