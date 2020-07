Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,414 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2019, iar comparativ cu 1 ianuarie 2018 se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica.

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,414 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2019, iar comparativ cu 1 ianuarie 2018 se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,414 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2019, iar comparativ cu 1 ianuarie 2018 se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Populatia feminina a fost majoritara,…

- ​Populatia scolara din sistemul național de educație a fost în anul scolar/universitar 2019-2020 de 3,52 milioane de elevi si studenți, în scadere cu 21.100 comparativ cu anul scolar/universitar precedent, determinata în principal de scaderea înregistrata în învațamântul…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele cinci luni ale anului au scazut cu 57,9%, la 1,814 milioane, comparativ cu perioada similara din 2019, iar innoptarile au scazut cu 57,5%, la 3,574 milioane, in timp ce sosirile si innoptarile in structurile de primire turistica…

- Bibliotecile au eliberat, in 2019, fiecarui utilizator activ, in medie, 11 volume, iar numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a fost de 18,2 milioane persoane, arata datele Institutului National de Statistica, publicate luni. In acelasi timp, institutiile si companiile de spectacole au sustinut…

- In anul 2019, un numar de 10,51 milioane locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 54,2% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 221.883 persoane mai mult decat in anul 2018, arata datele publicte vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit…

- Numarul total de vehicule rutiere inmatriculate in circulatie, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor la 31 decembrie 2019, a fost de 8.749.390 vehicule, din care 78,1% apartineau persoanelor fizice, potrivit unei cercetari a Institutului National de Statistica…