19 - 20 Mai 2022, la Sinagoga Bistrita, Zilele Operei "Constantin Pavel".

- Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" va invita vineri 6 mai 2022, ora 18:00 la Sinagoga Bistrita la un Concert cameral sustinut de cvartetul Tiberius. Interpreteaza: Molnar Tibor - vioara I ...

- Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" va invita vineri 15 aprilie 2022, ora 19:00 la Sinagoga Bistrita la un Recital de pian sustinut de Viniciu Moroianu. In program: J.S. Bach - F. Busoni - Coralul "Nun komm’ der Heiden Heiland", BWV 599 &n ...

- Primaria Nasaud nu va organiza nici in 2022 zilele orașului, fiind al treilea an consecutiv cand nu are loc evenimentul. Se concentreaza in schimb pe Maialul Nasaudean, care revine in forța dupa doi ani de pauza. Primaria pregatește o zi dedicata elevilor, cu celebra parada, concursuri și chiar un concert.…

- La ultima ședința de Consiliu Local, primarul Ioan Turc a precizat faptul ca municipalitatea va incepe sa amenajeze și sutele de strazi de pamant, insa nu cu piatra. Este vorba despre un material special, care rezista ca o asfaltare, insa este mai ieftin. Municipiul Bistrița are la aceasta ora sute…

- Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" in parteneriat cu Ministerul Culturii, Filarmonica de Stat Oradea si Societatea de Concerte Bistrita va invita duminica 13 martie 2022, ora 18:00 la Palatul Culturii Bistrita la un "Concert extraordinar aniversar Tudor Jarda…

- Primaria municipiului Bistrita este pregatita sa amenajeze, in caz ca va fi necesar, doua tabere pentru refugiatii din Ucraina in Parcul industrial din cartierul Sarata, unde pot fi cazate 400 de persoane, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, primarul Ioan Turc, potrivit Agepres.…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua de…