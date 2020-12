Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda care vizeaza clientii DIGI Romania. Expertii CERT-RO semnaleaza, pe pagina de Facebook a institutiei, ca atacatorii gazduiesc paginile de #phishing pe site-uri care "evident nu…

- E pandemie și in mediul online. Computerele și serverele a zeci de instituții publice și private au fost infectate de un virus informatic deosebit de periculos. Alerta vine de la Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica.

- O serie de entitați publice și firme private din Romania au fost puternic afectate de valuri succesive de atacuri cu malware-ul de tip bancar Emotet, in ultimele luni, anunța Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), printr-o alerta. Emotet este un malware de tip…

- Romania are potentialul de a deveni economia digitala cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana (UE), datorita unui ecosistem puternic IT existent aici, a declarat, la cea de-a X-a editie a conferintei #certCON10, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). „Avem…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip "real-time phishing" impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania.Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) organizeaza pe 22 octombrie, online, cea de-a X-a editie a conferintei anuale internationale "The New Global Challenges in Cyber Security" (certCON10). Conferinta va aborda subiecte de interes din domeniul securitatii cibernetice,…