187 de monede descoperite în stomacul unui indian Uneori, chirurgii sunt surprinși de ceea ce pot descoperi, in timpul unei intervenții chirurgicale, in stomacul unor pacienți. Totuși, nimic nu i-ar fi putut surprinde mai mult pe medicii de la Hangal Sri Kumareshwar, Bagalkot, India, ca descoperirea facuta in stomacul unui barbat in varsta de 30 de ani, transmite ParisMatch. Barbatul a fost adus de familie la spital, pentru ca acesta se plangea de balonari și varsaturi repetate. Investigațiile preliminare – radiografii, endoscopii – au permis determinarea in scurt timp a cauzei acestor tulburari: o cantitate enorma de monede, inghițite zilnic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 88 de ani din localitatea Malu, județul Giurgiu, a fost transportata la spital, intoxicata cu fum, dupa ce casa i-a luat foc in noaptea de duminica spre luni, din cauza jarului cazut din soba pe materiale combustibile. „Azi-noapte, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea…

- Secene de groaza, in aceasta dupa amiaza, in Tulcea. Un barbat i-a taiat gatul cu drujba unui copil de 7 ani. Acesta spune ca totul s-a intamplat din greșeala. Echipajele sosite la fața locului au incercat sa salveze viața micuțului, dar a fost in zadar. In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au…

- Barbatul in varsta de 68 de ani, confirmat cu botulism in urma cu doua zile, a murit, miercuri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde era internat in stare grava de o saptamana, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Indelung discutata, problema pensiilor speciale din Romania ar putea avea in curand o soluție. Un Proiect de Ordonanța aflat in lucru incearca sa o rezolve schimband criteriile fundamentale, cum ar fi varsta de pensionare, la mai toate categoriile vizate. In exclusivitate, Puterea.ro va prezinta ce…

- Polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, un autocar, condus de un cetațean turc in varsta de 45 de ani, care efectua transport internațional de persoane pe ruta Turcia-Ucraina.Cu aceasta ocazie, oamenii legii au descoperit, in cala de bagaje, 350 de articole vestimentare,…

- O comoara in valoare de 850.000 de euro a stat ascunsa sute de ani sub podeaua unei case din Anglia. Familia care a cumparat-o in urma cu 10 ani a decis sa faca renovari și a descoperit tezaurul format din 260 de monede de aur, care i-a facut bogați.

- Un nou accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 13, pe Autostrada 1, in zona Ciorogarla. In eveniment au fost implicate trei vehicule, dintre care unul este un microbuz de transport persoane, in care se aflau 17 pasageri. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a fost inregistrat la km 13+500, pe sensul…

- O replantare de mana dreapta a fost realizata cu succes la Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, la sfarșitul saptamanii trecute. Interventia, executata de o echipa de medici din cadrul Compartimentului Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva, coordonata de conf. dr. Cristian…