- Statia Meteo din municipiul Botosani a inregistrat, marti dimineata, o temperatura negativa record pentru aceasta iarna, de minus 18,4 grade Celsius, a declarat, pentru AGERPRES, meteorologul Tatiana Haha. Potrivit sursei citate, temperatura minima a fost masurata la ora 7,30. ‘Este o temperatura de…

- Este ger in Romania pana miercuri. Noaptea trecuta termometrele au indicat mult sub zero grade. Conform AGERPRES , noaptea trecuta au fost -21,5 grade celsius la Balea Lac. Este record de temperatura negativa. “Temperatura minima a fost azi-noapte minus 21 cu 5 grade, la Balea Lac, (anterior – n.r.)…

- Minus 21,5 grade este minima istorica inregistrata in cursul noptii de duminica spre luni la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud de la Sibiu, Narcisa Milian.

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat, duminica dimineata, la Miercurea Ciuc, unde statia meteo a inregistrat o minima de minus 22,9 grade Celsius, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologului Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, din Sibiu, si in celelalte…

- Ger in toata țara. Potrivit Administrației Naționale de MeteorologieAu fost minus 23 de grade la Miercurea Ciuc, iar meteorologii spun ca temperaturile vor scadea și mai mult. Statia meteo Miercurea Ciuc a inregistrat, in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura…

- Meteorologii prognozeaza o vreme inchisa pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant moderat si temperaturi maxime de pana la 4 grade Celsius. Potrivit prognozei publicate, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in perioada 9 ianuarie,…

- Spania a inregistrat joi cea mai scazuta temperatura din istoria masuratorilor nationale. Termometrele au inregistrat minus 35,8 grade Celsius in muntii Pirinei, la altitudinea de 1.874 de metri, in nord - vestul tarii.