18.000 de voturi prin corespondență, pierdute. Poșta Română dă vina pe serviciile poștale străine Aproape jumatate dintre voturile prin corespondența au fost returnate Autoritații Electorale Permanente, pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta. Operatorul postal national a fost nevoit sa explice cum de ce au fost ratați destinatarii. Printr-un comunicat remis sambata, compania naționala da vina pe serviciile poștale naționale din statele

Sursa articol: sursazilei.ro

