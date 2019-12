Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) deruleaza o procedura pentru adoptia celor 180 de oi salvate dupa scufundarea partiala, in portul Midia, a unei nave incarcate cu peste 14.000 de oi, astfel incat acestea "sa traiasca pana la adanci batraneti", a anuntat,…

- Compania Nationala ''Administratia Porturilor Maritime'' SA Constanta actioneaza, incepand de sambata, pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate, care apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei Queen Hind, ca urmare a deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Ministerul Agriculturii nu avea aici nicio atributie in cazul incidentului din portul Midia, iar presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) imediat dupa ce a fost numit a fost chiar pe vapor, a declarat vineri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca, pana acum, un numar de 228 de oi din cele 14.600 au fost salvate de pe nava scufundata in portul Midia, iar autoritatile continua operatiunile de salvare, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.…

- Inca din noaptea de marti spre miercuri, autoritatile au lucrat la foc continuu pentru salvarea oilor care au supravietuit, dar au ramas blocate pe nava Queen Hind din Portul Midia, cea care s a scufundat duminica, 24 noiembrie. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- „Queen Hind”, o nava sub pavilionul statului Palau, care transporta 14.600 de oi catre Libia, s-a rasturnat duminica, 24 noiembrie in Portul Midia. Echipajul s-a salvat in ultimul moment, dar animalele au ramas captive in boxe.

