180 de „fluxuri” în toată țara pentru vaccinarea anti-COVID cu serul de AstraZeneca. Câte vor fi în Timiș Romanii se vor putea vaccina, din 15 februarie, cu serul de la AstraZeneca, a anunțat astazi Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV), astfel ca, la nivel național, vor fi deschise 180 de fluxuri noi de vaccinare. Cele 180 de fluxuri destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite astfel: București (22), Alba (3), Arad […] Articolul 180 de „fluxuri” in toata țara pentru vaccinarea anti-COVID cu serul de AstraZeneca. Cate vor fi in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

