- Lindsay Croisdale-Appleby, diplomat de cariera si membru al echipei britanice de negociatori pe tema Brexit, a fost numit in functia de ambasador al Marii Britanii la Uniunea Europeana, informeaza site-ul Politico.eu. Lindsay Croisdale-Appleby il va inlocui in functie pe ambasadorul Tim Barrow,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Procedurile au inceput la ora locala 09:30. Odata ce ambele camere au cazut de acord asupra legii, regina Elizabeth va trebui sa isi dea consimtamantul, cunoscut ca Royal Assent. Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, si Charles Michel, presedintele Consiliului European, au semnat miercuri…

- Mai multi romani s-au batut luni seara pe strazile din Luton, oras aflat la 50 kilometri nord de Londra. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar presa relateaza ca politia a arestat trei persoane. Aproximativ 12 persoane au fost implicate in aceasta bataie generala, cu bate de baseball. „Altercatia…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat, miercuri, acordul post-Brexit incheiat cu Londra. Cel care va da semnatura finala, cu o zi inainte de iesirea efectiva a Marii Britanii din piata unica europeana, este premierul Boris…

- "In contextul masurilor adoptate de catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si de catre unele state europene in vederea limitarii raspandirii infectiei cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, Ministerul Afacerilor Externe a intreprins, cu celeritate, in coordonare cu Ministerul Transporturilor,…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au decis sa continue negocierile privind acordul comercial post-Brexit, deși duminica ar fi trebuit sa fie ultima zi de discuții. Intre cele doua parți exista neințelegeri profunde, pe care Bruxelles-ul și Londra vor incerca sa le depașeasca pe ultima suta de metri,…