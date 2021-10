18 persoane au murit în Rusia după ce au băut alcool metilic Comisia de ancheta a Rusiei a anunțat ca 18 persoane au murit dupa ce au baut alcool care conținea metanol în orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP.

Potrivit Comisiei de ancheta, &"mai multe persoane au vândut cetațenilor un lichid alcoolic (alcool metilic) care era periculos pentru viața și sanatate&" în ultimele doua saptamâni în Ekaterinburg.

Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut tarie care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei în scopuri industriale.&"Ca urmare, 18 persoane au murit din cauza consumului lichidului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut tarie care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, relateaza HotNews.ro . „Ca urmare, 18 persoane au murit din cauza consumului lichidului menționat”, a spus comisia.A fost deschisa o ancheta pentru „vanzarea de…

- Rusia o va scoate de pe lista neagra cu persoane non-grata pe subsecretarul american de stat Victoria Nuland, astfel incat acesta sa poata efectua o vizita oficiala la Moscova. Aceasta dupa ce Washingtonul a acceptat, la randul sau, sa revoce o interdictie similara pentru un cetatean rus. Victoria Nuland…

- Un avion s-a prabușit in Rusia, in regiunea Menzelinsky din Tatarstan. La bord se aflau 23 de persoane, din care 21 erau parasutiști. Din primele informații reiese ca 16 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite grav.

- Dupa ce au consumat bauturi produse in regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, 26 de oameni au murit in aceasta saptamana otraviți cu alcool, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro .Autoritațile ruse au transmis ca alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii cu alcool, dupa…

- Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters. Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii…

- Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului de transport Antonov AN-26 care s-a prabușit miercuri in extremul orient al Rusiei au murit, relateaza joi Reuters. Aeronava a disparut complet de pe radare in regiunea Khabarovsk, anunța ministrul pentru situații de urgența citat de The Moscow Times. Avionul…

- Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului de transport Antonov AN-26 care s-a prabușit miercuri în extremul orient al Rusiei au murit, relateaza joi Reuters. Aeronava a disparut complet de pe radare în regiunea Khabarovsk, anunța ministrul pentru situații de urgența citat de The…

- Guvernatorul provinciei Iacutia din nordul Rusiei, grav afectata de incendii de vegetatie vara aceasta, a avertizat asupra riscurilor unui dezastru similar anul viitor daca vremea neobisnuit de calda si uscata persista, relateaza joi Reuters. In Iacutia, in nordul Siberiei, cea mai mare si…