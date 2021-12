18 orașe și 238 de localități înregistrează rate de incidență de peste 3 la mia de locuitori Sambata, 4 decembrie, 18 orașe din Romania au rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori. Cea mai mare rata de incidența se inregistreaza in Cazanești, județul Ialomița (4,6) și Valea lui Mihai (4,42). In București, rata de infectare este de 1,47 la mia de locuitori. 238 de localitați, cu incidența de peste 3 la mie In ceea ce privește situația localitaților, 238 dintre acestea au rata de incidența mai mare de 3 la mia de locuitori. Cei main mari indici se inregistreaza in Ceru-Bacainți, județul Alba (29,79), Aluniș, județul Cluj (12, 59) și Mehadica, Caraș Severin (12,12). The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

