18 oameni intoxicați cu o substanță necunoscută. Oamenii sunt angajați ai unei ferme de pui din Bihor Panica la o ferma de pui din Bihor. 18 angajați care se aflau la lucru joi seara au ieșit din hala dupa ce li s-a facut rau. Este vorba de fabrica de pui din localitatea Ciumeghiu. Mai multe echipaje medicale au ajuns la fața locului. Oamenii acuzau dureri puternice de cap și dificultați de respirație. The post 18 oameni intoxicați cu o substanța necunoscuta. Oamenii sunt angajați ai unei ferme de pui din Bihor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

