In perioada 18-24 noiembrie 2021 este sarbatorita Saptamana Mondiala a Conștientizarii Antimicrobiene iar ziua de 18 noiembrie marcheaza Ziua Europeana a Informarii despre antibiotice. La Iasi, evenimentul este marcat printr-o conferința digitala intitulata „In vremuri de Covid 19, uniți in prevenirea rezistenței bacteriene„realizata in cadrul programului Antibioticele Mileniului III de catre compania Antibiotice. Evenimentul dedicat medicilor specialiști și farmaciștilor din Romania este moderat de dr Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sanatate Publica Iasi, iar printre temele dezbatute se…