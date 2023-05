Cererea de mici pentru minivacanța de 1 Mai din acest an a crescut cu aproximativ 30 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Producția estimata de procesatori este de 18 milioane de mici. Potrivit Danei Tanase, director executiv al Asociației Romane a Carnii, producția totala este estimata la 1500 de tone pentru minivacanța de 1 Mai, ceea ce inseamna 18 milioane de mici. Aceasta a mai declarat ca jumatate din populația țarii a mancat acest preparat in minivacanța de 1 Mai și ca micii preferați ai romanilor sunt cei facuți dintr-un amestec de carne de porc și vita, conform Agerpres. In piața…