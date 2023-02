Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua si in 2023 sa implementeze masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge pragul de 1,8 miliarde de euro.”, a transmis duminica institutia. „Pentru consolidarea…

- Guvernul, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene implementeaza in 2023 masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge suma de 1,8 miliarde de euro, transmite ministerul. Aproximativ 4 milioane de romani vor beneficia de 1.400…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua si in 2023 sa implementeze masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge pragul de 1,8 miliarde de euro.”, a transmis duminica institutia. „Pentru consolidarea…

- Bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aproximativ 4 milioane de romani vor beneficia de 1.400 de lei pentru a sprijini plata facturilor la energie, aproximativ…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat, vineri, ca a schimbat regulile de acordare a sporului pentru funcționarii implicați in proiectele finanțate din fonduri europene. Astfel, sumele, cuprinse intre 10 și 50% maximum, vor fi acordate doar in baza performanței. MIPE a publicat in…

- Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat, miercuri, ca o hotarare aprobata in urma cu o zi de guvernul Ciuca prevede inființarea a 195 de posturi noi la MIPE, pe langa cele 536 inființate in luna mai 2022. In total, scrie Vasiliu,…

- Romanii care sunt intr-un grad extrem de excluziune sociala vor putea primi pana la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de sprijin care se acorda, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Datele o spun clar, inca ne confruntam cu o forma…