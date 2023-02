Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18 migranti au fost gasiti morti vineri intr-un camion abandonat la circa 20 de kilometri de capitala bulgara Sofia, a anuntat Ministerul de Interne bulgar, scrie digi24.ro , cu referire la agentiile AFP si EFE.

- „Țara noastra va depune eforturi pentru consolidarea resurselor și activitaților legate de depașirea problemei migrației ilegale. Bulgaria va colabora cu Țarile de Jos și Comisia Europeana pentru ca țara sa primeasca un raport de evaluare”, a declarat ministrul bulgar de externe. In acest sens, procuratura…

- Procuratura si Ministerul de Interne de la Sofia desfasoara o operatiune speciala pe teritoriul bulgar, indreptata impotriva retelelor de trafic ilegal de migranti din Turcia prin Bulgaria, relateaza postul de televiziune NOVA, scrie rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un angajat din Ministerul de Interne al Bulgariei a fost arestat pentru trafic cu migranți, anunța presa de la Sofia la data de 4 ianuarie 2023. Nu se indica funcția sau gradul persoanei arestate. In schimb, se precizeaza ca barbatul arestat a fost gasit la volanul unui microbuz in care se aflau 31…