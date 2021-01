18 ianuarie – Blue Monday, cea mai deprimantă zi a anului Cea de-a treia zi de luni din ianuarie, corespunzatoare datei de 18 ianuarie, este considerata cea mai deprimanta zi a anului. Studiul britanic care a ajuns la aceasta concluzie a analizat mai mulți factori – scaderea temperaturilor laolalta cu scaderea luminozitații, datoriile acumulate de familii dupa sarbatori sau “hotararile luate pe 1 ianuarie pentru anul […] The post 18 ianuarie – Blue Monday, cea mai deprimanta zi a anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

