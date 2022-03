Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.„Din informatiile noastre, un locuitor din Kiev din doi a parasit orasul. Astazi, ceva mai putin de doua milioane de locuitori se afla aici", a declarat el la televiziunea ucraineana, potrivit AFP, citata de agerpes.ro.Inainte de invadarea…

- Anunțul a fost facut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.„Din informatiile noastre, un locuitor din Kiev din doi a parasit orasul. Astazi, ceva mai putin de doua milioane de locuitori se afla aici", a declarat el la televiziunea ucraineana, potrivit AFP, citata de agerpes.ro.Inainte de invadarea…

- Mame si copii care fug din calea razboiului continua sa-i impresioneze pe romani. Nadia a plecat din Kiev doar cu fiica ei de 6 ani, iar Victoria calatoreste de cateva zile alaturi de bebelusul ei de numai sase luni, de mama ei si de doi frati, inca minori.

- Aeroportul din orașul Vinnița a fost complet distrus ca urmare a atacului din partea Rusiei. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, forțele militare ruse au atacat obiectul strategic cu 8 rachete. Video of the burning airport near #Vinnitsa pic.twitter.com/MVCNK7kFVT — NEXTA (@nexta_tv)…

- „Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat ca vor suna sirenele și ca vor fi momente grele. Au fost momente cand a trebuit sa ne ascundem, am stat in subsoluri și - vazand aceasta situație - ne-am indreptat spre Cernauți. Cat am stat in subsoluri in Kiev, nu a fost absolut…

- Familii intregi ucrainene apara țara cu arma in maini. Povestea Tatianei, medic de profesie, și a genistului Bogdan Taurini a fost publicata pe pagina oficiala de Facebook a Garzii Naționale din Ucraina. „Soții Tatianei și Bogdan Turini au decis sa-și protejeze impreuna pamantul natal. Cand s-a anunțat…

- Alianta pentru Unirea Romanilor ii indeamna pe presedintii Romaniei si ai Republicii Moldova, Klaus Iohannis si Maia Sandu, precum si cele doua parlamente, sa initieze cat mai rapid discutii si negocieri pentru a deschide calea reunirii celor doua state locuite majoritar de romani. In contextul agresiunii…

- Imagini emoționante dintr-un oraș aflat la circa 100 de kilometri de Kiev, Cerkasi. Oamenii s-au adapostit in subsoluri pentru a scapa de bombele rusești și au cantat imnul național al Ucrainei.