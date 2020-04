Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a fost filmat, marți seara, in București, in Sectorul 2, in timp ce il bate, cu pumni, in fața, pe un tanar, pe strada.Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Iancului, marți seara. Pe imagini se vede cu un polițist lovește cu pumni un tanar. Un coleg de-al polițistului a incercat sa…

- Bruno Bruins a fost ajutat sa se ridice de alti ministri. Oficialul a luat o gura de apa si a parasit incaperea neinsotit. "Am cazut din cauza oboselii din ultimele saptamani. Acum ma simt mai bine. Ma voi odihni pentru ca de maine sa pot reveni sa lupt conta coronavirusului", a scris Bruno…

- Un ras-a atacat dresorul in timpul spectacolului. S-a intamplat la circul din Osetia de Sud, in Thinvali. Nimic nu prevestea ca animalul va deveni violent. La un moment dat, rasul nu a mai executat comenzile dresorului, refuzand sa sara de pe postament.

- Jane O'Toole, capitanul echipei de fotbal feminin St. Mirren, a suferit o accidentare grava in timpul partidei. Fotbalista a cazut rau in urma unei ciocniri cu o adversara, iar genunchiul sau s-a dislocat. Ianis Hagi are Scotia la picioare: "Ianis, vrei sa te mariti cu mine?" si "Ianis e mai…

- Fara sa vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc in timpul filmarilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, insa actrița s-a ferit sa-i dea numele. „Oamenii care participa la emisiune sunt in puncte diferite ale ințelegerii vieții.…

- Un nou-nascut a fost taiat pe fața in timpul unei operații de cezariana, dupa ce medicul a scapat bisturiul, facandu-i copilului o rana ce probabil ca ii va lasa un semn pentru tot restul vieții.