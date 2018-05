18 evenimente artistice româneşti de neratat în 2018 Nu numai ca sunt veritabile ocazii de a cunoaste oameni cu care imparti aceleasi pasiuni (film, teatru, muzica, design), dar in Romania evenimentele artistice si culturale sunt nenumarate, fiecare cu o istorie aparte in spate. Daca acestea se intampla intr-un alt oras decat cel in care esti tu, ai ocazia sa te pregatesti pentru o calatorie la propriu si la figurat. Pe de alta parte, daca festivalul se intampla in orasul tau, poti sa-ti descoperi locul sub o alta perspectiva. Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

