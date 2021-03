18 doze de vaccin Pfizer, aruncate din greșeală la gunoi Trei flacoane de vaccin Pfizer, respectiv 18 doze, au fost aruncate la gunoi din greșeala. Totul s-a intamplat la un centru de vaccinare din Arad. Potrivit ISU Arad, marți, in jurul orei 12.00, șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv 18 doze de vaccin Pfizer, relateaza Hotnews.ro. Dupa cele intamplate, Direcția de Sanatate Publica din județ a demarat verificari la centrul de vaccinare. Potrivit sursei citate, se presupune ca dozele pierdute au fost aruncate din greșeala la gunoi cu ambalajul din carton. Flacoanele nu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

