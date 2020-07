Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 de la inceputul pandemiei: 555 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului comunicat de Grupul de Comunciare Strategica. Precedentul record data din 11 aprilie, cu 523 cazuri. In ultimele 24 de ore au murit 18…

- Pana astazi, 8 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- In cursul dimineții de astazi, 8 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 18 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1817. In intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 18 decese (6 barbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Pana astazi, 1.817 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Citește și: BOMBA! Documente care atesta ca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea, furnizand informații sub numele conspirativ 'Manole' In intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) au fost inregistrate…

- Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 au fost externate, dintre care 20.213 de pacienți vindecați și 1.200 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- UPDATE: Grupul de Comunicare Strategica a facut o precizare suplimentara referitoare la bilanțul de azi, 27 iunie.„Numarul testelor pentru noul coronavirus realizate pana in prezent este de 687.618, respectiv de 12.236 in total fața de cele comunicate in 26 iunie a.c. Actualizarea este necesara in urma…

- Alte 325 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore. Bilantul a ajuns astfel la 26.022. In acelasi interval, s-au inregistrat si 10 decese, numarul total fiind de 1.589, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.In intervalul 26.06.2020 (10:00)…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica 325 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania, in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au inregistrat 411 infectari. De asemenea, au fost raportate zece decese (6 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…