18 cugireni amendați de polițiști, pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 19 octombrie 2021, la Cugir, au fost legitimate 47 de persoane, au fost verificate 23 de autovehicule și au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, din care 18 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Reamintim faptul ca in localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, pentru a participa la anumite activitați, persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada vaccinarii, testarii sau vindecarii de infecția cu virusul SARS COV 2, prin intermediul certificatelor digitale… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

