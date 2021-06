Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un incendiu izbucnit la o scoala de arte martiale din centrul Chinei. Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse intre sapte si 16 ani, potrivit presei locale, informeaza AFP.

- Tragedie intr-un spital din regiunea Reazan, Rusia. Trei oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa izbucnirea unui incendiu in sectia de reanimare. Victimele si-au pierdut viata dupa ce s-au intoxicat cu fum. Presa locala scrie ca inca 37 de persoane au fost evacuate.

- Tragedie fara margini in Brașov! Doi copii au murit, dupa ce s-au intoxicat cu insecticid. Un al treilea copil se afla la spital, in stare destul de grava. Parinții celor doi copii decedați inca se afla in stare de șoc. Cei doi minori, in varsta de 7 și 9 ani au baut Tomoxan, o substanța toxica folosita…

- Primele date arata ca exista suspiciunea ca cei trei copii ar fi ingerat Tomoxan, o substanta toxica antiparazitara, folosita la spalatul oilor. Cei 3 copii sunt in varsta de 7 ani, 8 ani și 9 ani și au intrat in stop cardio-respirator. La fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD, trei echipaje…

- Tragedie in China! 21 de oameni au murit in timpul unui maraton montan desfasurat pe o distanta de 100 de kilometri in nord vestul tarii.Cand sportivii au ajuns intr-o parte a traseului aflata la altitudine mare, vremea s-a schimbat brusc.

- Se implinesc 44 de ani de la cea mai mare tragedie montana din Romania, cand 23 de persoane, elevi și profesori din Sibiu, au murit in urma producerii unei avalanșe la Lacul Balea, transmite Rador. Era dimineața zilei de 17 aprilie 1977, ultima zi din tabara de schi de la Balea Lac petrecuta in vacanța…