18 copii, rătăciți pe munte cu tot cu ghid 18 copii din Bacau s-au ratacit in masivul Ceahlau din județul Neamț. Salvamontiștii au fost alertați de ghid, care nu a știut sa se intoarca cu ei in siguranța la baza muntelui. Citește și: Argeș. Barbat coborat din ștreang și salvat de polițiști „Acțiune in derulare a salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copii erau insoțiți de un singur adult și ei se aflau in zona Jgheabului Cascadei."Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Neamț pentru gasirea și recuperarea unui grup de 18 copii și un adult rataciți in zona Jgheabul Cascadei din masivul Ceahlau.…

- Acțiunea de salvare a avut loc in zona cascadei Duruitoarea. „Grupul de 18 minori din Bacau si pseudoghidul care i-a condus spre acel canion stancos a fost coborat in soseaua care leaga orasul Bicaz de statiunea Durau“, a transmis Salvamont. Misiunea salvatorilor montani a avut loc ieri, 23 august,…

- ■ acțiunea de salvare a avut loc in zona cascadei Duruitoarea ■ „Grupul de 18 minori din Bacau si pseudoghidul care i-a condus spre acel canion stancos a fost coborat in soseaua care leaga orasul Bicaz de statiunea Durau“, a transmis Salvamont ■ Misiunea salvatorilor montani a inceput astazi, 23 august…

- Un grup de 18 copii din Bacau, insotiti de un adult, care s-a ratacit, miercuri, in masivul Ceahlau, a fost recuperat de salvamontisti. Potrivit Dispeceratului Salvamont Romania, grupul se afla in zona Jgheabului Cascadei iar adultul a solicitat ajutorul salvamontistilor dupa ce a ratacit drumul. ‘Operatiunea…

- Echipele Salvamont au salvat 26 de persoane aflate in dificultate in zonele montane ale Romaniei in ultimele 24 de ore.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Trei apeluri au fost pentru Salvamont…

- Peste 50 de localitati din 19 de judete si municipiul Bucuresti au fost afectate, miercuri, de vijelii si precipitatii abundente, in urma carora patru persoane si-au pierdut viata, iar case, cladiri si autoturisme au fost avariate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Conform prognozei de specialitate emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) , pe parcursul acestei zile, intre orele 12:00 - 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe rauri din bazinele…

- Hidrologii au instituit un Cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, transmite Agerpres . Potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud,…