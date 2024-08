18 cadre militare avansate în grad la Jandarmeria bistriţeană Prima zi a lunii august a adus pentru o parte dintre jandarmii bistriteni avansarea in gradul urmator. Acesta reprezinta un moment deosebit de important pentru cariera unui militar, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Bistrița-Nasaud. Potrivit sursei citate, au fost inaintați in gradul urmator – la termen, doi ofițeri și 16 subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud. Momentul avansarii a avut loc in cadru festiv cand prim adjunctul inspectorului sef al inspectoratului – col. Borșan Laurențiu a inmanat noile grade cadrelor avansate. „Printre ofițerii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

