18 amenzi după o bataie în trafic Un accident rutier minor, soldat doar cu pagube materiale, s-a terminat cu o incaierare in trafic, pe o strada din municipiul Pitesti. Politistii i-au identificat pe scandalagii si le-au dat nu mai puțin de 18 amenzi, constatand totodata ca unul dintre soferi era drogat. Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe strada Nicolae Balcescu din […] The post 18 amenzi dupa o bataie in trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcțiile de sanatate publica din Romania au emis amenzi pe banda rulanta pentru piloți, marinari, șoferii de TIR-uri pentru lipsa formularului de localizare PLF. Sunt zeci de amenzi contestate acum in instanța. Introducerea formularului da mari batai de cap nu numai calatorilor care au intrat recent…

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…

- Politistii prahoveni au amendat, luni, patru persoane – trei soferi si un pasager – care au participat la o bataie care a avut loc pe DN 1, ceilalti participanti la trafic sunand la 112. In plus, in urma scandalului a fost deschis un dosar penal. Este al doilea astfel de conflict care are loc pe […]…

- Conform legislatiei in vigoare, persoanele fizice nu au dreptul sa detina si sa utilizeze articole pirotehnice daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale. Persoanele care…

- Peste 3.000 de discuri de frana contrafacute au fost descoperite de polițiștii de frontiera, joi, in Portul Constanța, intr-un container sosit din China. Piesele, in valoare de un milion lei daca ar fi fost vandute ca produse de marca, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Politistii…

- Politistii nu au ajuns la un acord cu Lucian Bode, ministrul de Interne, dupa negocierile care au avut loc, miercuri, la MAI, astfel ca protestele vor continua in toata tara. Cosmin Andreica, lider al Sindicatului Europol, a declarat pentru Antena 3 ca negocierile purtate cu ministrul de Interne nu…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, urmand ca in 16 decembrie sa protesteze la MAI, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare, solicitand aplicarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. ”Incepand cu data de…