- Este pepenele bun pentru sanatate? Iata ce spune nutriționistul Gianluca Mech! Pepenele este un fruct racoritor, diuretic, care potolește setea, este bogat in saruri minerale și foarte sațios. „Pepenele este compus in principal din apa (aproximativ 90%); saruri minerale și vitamine. Conține in principal…

- Romanii au platit si in 2019 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente si bauturi non-alcoolice, respectiv 66% din pretul mediu la nivelul UE, la polul opus fiind danezii care pentru acelasi cos de produse au platit 129% din pretul mediu la nivelul UE, arata datele publicate…

- Grasimile saturate duc la pierderea concentrarii? Iata ce spune nutriționistul Gianluca Mech! Studiul a comparat modul in care 51 de femei au performat la un test de atenție. Mai intai dupa ce au mancat o masa bogata in grasimi saturate. Apoi, dupa ce au servit exact aceleași preparate, gatite insa…

- E bine sa mancam oua? Sunt daunatoare sau superalimente? Iata ce spune nutritionistul Gianluca Mech! Ouale se incadreaza in seria alimentelor ce ar trebui clasificate drept superalimente. Asta deoarece contin numeroase substante nutritive, unele dintre ele care se gasesc rar in alte alimente. Ouale,…

- Din fericire, poti tine sub controlul hormonul stresului cu o alimentatie corespunzatoare. Iata ce alimente recomanda Dr. Oz atunci cand esti stresat. 1. Spanac Legumele cu frunze verzi contin foarte mult magneziu, iar acest mineral este binecunoscut pentru echilibrarea nivelului cortizolului…

- Fructe, legume, carne... in timp ce strabate culoarele supermarketului din cartierul sau din Frankfurt, Nathalie, o functionara de 54 de ani, isi da semna ca nota de plata pentru cumparaturile sale a crescut in cateva saptamani, transmite AFP.De la debutul pandemiei de coronavirus, "in special…

- Iata ce alimente iti pot face rau daca le consumi la ora gresita. 1. Banane Bananele sunt o optiune excelente pentru a fi consumate dimineata. Si, totusi, nu este in regula sa fie consumate dimineata, pe stomacul gol, si mai ales,mai devreme de ora 10:00. Desi cresc nivelul energiei, dupa cateva…