- Astazi, 18 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 240 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 240 de noi cazuri: Alba Iulia – 62 cazuri Sebeș – 32 cazuri Blaj – 31 cazuri Cugir – 19 cazuri Aiud…

- Astazi, 11 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 232 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 232 de noi cazuri: Abrud: 3 cazuri Aiud: 8 cazuri Alba Iulia: 69 cazuri Almașu Mare: 1 caz Baia de…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 21 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 174 de noi cazuri de COVID-19. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Abrud. Localitațile din care provin cele 174 de noi cazuri: Abrud: 2 cazuri Aiud: 20 cazuri…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 21 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 174 de noi cazuri de COVID-19. Dintre aceste cazuri un numar de 15 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și 24 comunei Unirea. Localitațile din care provin cele 174 de noi…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 17 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 200 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, 27 au fost atribuite comunei Unirea. Aiud: 15 cazuri Alba Iulia: 47 cazuri Blaj: 4 cazuri Campeni: 6 cazuri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a transmis joi seara hotararea nr 43 din 15 octombrie, privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza localitaților Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Cugir, Campeni, Ocna Mureș, Teiuș, Blandiana,…

- La data de 12 octombrie 2020, la nivelul județului, sunt inregistrate 2635 de, persoane pozitive, 1440 de persoane vindecate și 91 de decese. Duminica, in Alba, au fost prelucrate 384 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 86518. In ultimele 24 de ore…