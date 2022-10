Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta duminica faptul ca a recuperat fragmente de drona folosite in atacul Flotei ruse la Marea Neagra, la Sevastopol, in Crimeea, sambata, si acuza ca acestea au folosit coridorul securizat destinat transportului cerealelor, relateaza AFP. ”Dronele maritime se deplasau in zone de securitate…

- Rusia este pregatita sa furnizeze pana la 500.000 de tone de cereale țarilor sarace in urmatoarele patru luni, cu ajutorul Turciei, a anunțat sambata ministrul rus al agriculturii, Dmitri Patrușev, citat de agenția de stat TASS, potrivit Reuters . Moscova susținuse vineri ca doar 3% din alimentele exportate…

- Ministerul de Externe al Ucrainei si-a exprimat luni, 24 octombrie, ingrijorarea fata de actiunile Federatiei Ruse, care au dus la intarzieri in operatiunile coridorului de cereale prin Marea Neagra, conform unui comunicat postat pe pagina sa de internet, transmite Agerpres . Din 14 octombrie, inspectorii…

- Cea mai importanta asociatie de business din Turcia a confirmat ca a primit o scrisoare din partea Trezoreriei SUA care o avertizeaza cu privire la posibile sanctiuni daca tara va continua sa faca afaceri cu Rusia, potrivit RFI. Washingtonul este din ce in ce mai alarmat de faptul ca guvernul si intreprinderile…

- Turcia a acuzat marti ca „mai multe tari membre ale NATO” doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si „sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, fara sa mentioneze insa vreun nume, relateaza Agerpres citand EFE. „Exista in Occident…

- Noua racheta hipersonica rusa "Zircon" este in curs de producție in masa, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Nava de marfa Razoni, sub pavilion Sierra Leone, incarcata cu cereale ucrainene, care a parasit portul Odesa luni dimineata, a sosit marti seara la Istanbul, unde va fi inspectata, a anuntat Ministerul turc al Apararii. Inspectia sa va avea loc in dimineata zilei de 3 august, a declarat o sursa din…