Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.756 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Ieri au fost inregistrate 958 de cazuri noi. Duminica s-au efectuat 16 mii de teste, mult sub media din ultima perioada. Din 27 noiembrie nu au mai fost peste 1.700 de cazuri noi intr-o singura zi. De asemenea, astazi au fost raportate 18 decese. Nu au fost raportate decese anterioare.