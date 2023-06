Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat, 74 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 823.227.040,71 de lei, au semnat și primarii din Dambovița. Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii…

- Etapa a 30-a, 27 maiViitorul Voinești – FC BrezoaeleStrajerii Razvad – ACS BurducaFC Potlogi – Flacara Șuța SeacaBradul Moroeni – St.Roșu ColacuRecolta Gura Șuții – Urban TituCSM Fieni – Unirea BucșaniRoberto Ziduri – Voința CrețuGloria Bucșani – Unirea Ungureni Clasament seniori1.RECOLTA 29 25 2 2…

- Istvan-Lorant Antal, președintele Comisiei pentru Energie din Senatul Romaniei, considera ca razboiul din Ucraina a creat doua ere ale sistemului energetic, care trebuie sa fie foarte bine delimitate una de cealalta.

- Casa Fotbalului va gazdui luni, 22 mai, cu incepere de la ora 12:00, tragerea la sorți prin care va fi stabilita ordinea disputarii jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1, respectiv pentru promovarea in Liga 2.Evenimentul va fi transmis LIVE pe Facebook FRF și YouTube FRF TV.Barajul…

- Avand in vedere ultimele rezultate inregistrate in SuperLiga Romaniei, Liga Profesionista de Fotbal și deținatorul de drepturi au facut modificari in programul etapei a 9-a play off/out. Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 19 mai Ora 17.30 FC Hermannstadt…

- ”Vot final de adoptare in sedinta de astazi a Camerei Deputatilor pentru propunerea legislativa pe care am initiat-o alaturi de colegii mei din PNL in vederea reducerii birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile! Dupa intrarea in vigoare, se vor putea…

- Proiectul depus de administrația locala de la Potlogi și implementat cu succes, face parte Programul „Locuințe sociale pentru comunitațile de romi” este un program-pilot derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), conform Hotararii…

- Intr-o prima etapa, doar primariile sunt acelea care au putut depune cererile de finanțare la Administrația Fondului de Mediu (in perioada 21 aprilie 2023 – 28 aprilie 2023). Abia dupa incheierea contractelor de delegare intre Administrația Fondului pentru Mediu și primarii, se va publica pe site-ul…