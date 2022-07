Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au stins peste 170 de incendii de vegetație in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilanț comunicat sambata de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. De la inceputul perioadei de canicula, au ars aproape 2.000 de hectare de vegetație și paduri. 18 persoane au ajuns la spital din cauza…

- Incendii de vegetatie in zona Timișoarei Foto: Adriana Tudose / RRA Un nou incendiu de vegetatie a izbucnit, în cursul serii, în apropiere de Timisoara, între localitatile limitrofe Ghiroda si Mosnita Veche. Alina Bujanca transmite ca angajatii Inspectoratului pentru…

- Pompierii focsaneni au intervenit in ultimele 24 de ore pentru stingerea a patru incendii de vegetatie uscata la Vanatori, care au mistuit peste 26 de hectare de teren, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘In ultimele 24 de ore, pompierii focsaneni au intervenit…

- Peste 200 de hectare de grau, rapita si miriste, 150 de pomi fructiferi, zeci de traverse de la o cale ferata dezafectata, un utilaj agricol, un adapost de animale si o anexa gospodareasca au fost afectate in judetul Timis in urma a 16 incendii de vegetatie uscata produse in decursul a doar 24 de ore,…

- Pompierii sunt in alerta si incearca sa stinga cele cateva zeci de hectare care au fost mistuite de flacari inalte. Din primele informatii se pare ca focul a fost pus intentionat de un individ care si-a dorit sa ii scoata pe pompieri la munca, fiind de parere ca acestia stau prea mult degeaba. Acesta…

- 28 de pompieri romani intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, pentru stingerea unui incendiu care afecteaza o suprafata considerabila de vegetatie uscata, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Pompierii din Romania, alaturi de cei eleni, au salvat o ferma…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- In minivacanta prilejuita de Paste, peste 5.000 de pompieri s au aflat, zilnic, la datorie pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU . Astfel, in zilele de vineri, sambata si duminica s au inregistrat 4.058 de situatii de urgenta,…