172 de cazuri nou confirmate de COVID în 24 de ore în Județul Iași 172 de cazuri nou confirmate de COVID in 24 de ore in Județul Iași Foto: MApN Un record pentru infectii nou confirmate în 24 de ore s-a înregistrat astazi la niveull Judetului Iași, cu 172 de cazuri. Iasiul este de altfel la un pas de impunerea unor noi restrictii sanitare, dupa ce a ajuns la 1,5 cazuri de infectare la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca la depasirea acestui prag vor fi închise restaurantele si cafenelele, precum si salile de jocuri de noroc. Vor fi interzise de asemenea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a hotarat, vineri, suspendarea cursurilor in trei clase din trei unitati de invatamant, ca urmare a aparitiei unor cazuri de COVID-19, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul George Lazar. ‘S-a stabilit ca pentru urmatoarele 14 zile,…

- Comitetele pentru situații de urgența au hotarat scenariile pentru inceputul de an școlar. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant din judetul Valcea, pana vineri, 11 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis hotararile…

- Avem 889 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore trei bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 823 de cazuri noi de infecție.…

- Argeș: Noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului Foto: Arhiva/ IGSU Numarul cazurilor de coronavirus s-a dublat în județul Argeș într-un interval de doua saptamâni. De altfel, din cauza evoluției epidemiei, 12 localitați ale județului se afla sub monitorizare, iar…

- Avem 728 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar șase persoane au fost declarate vindecate și externate. S-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.030 de cazuri…

- Avem 702 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 20 de bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar opt persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 767 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 633 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore doi bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar patru persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 413 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 613 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. S-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 592 de cazuri noi de…