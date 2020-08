Stiri pe aceeasi tema

- Explozia uriasa care a devastat saptamana trecuta cartiere din capitala libaneza Beirut s-a soldat cu 171 de morti si peste 6.000 de raniti, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Un bilant anterior a indicat 160 de morti. Explozia din portul Beirut a fost provocata…

- Enorma explozie care a devastat saptamana trecuta cartierele din Beirut a facut 171 de morti si peste 6.000 de raniti, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii. Un bilant recent raporta 160 de morti. Explozia din Beirut a fost provocata de un incendiu intr-un depozit in care erau stocate 2.750…

- Toti membrii Guvernului Libanului au demisionat luni dupa-amiaza, anunta ministrul Sanatatii, Hamad Hassan, in contextul intensificarii presiunilor internationale dupa explozia de la Beirut. „Intregul Cabinet a demisionat”, a declarat Hamad Hassan dupa sedinta de guvern desfasurata luni dupa-amiaza.…

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan, relateaza...

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Observatorul seismologic iordanian a comunicat ca "explozia care a avut loc in portul Beirut martie seara a fost echivalentul magnitudinii unui seism de 4,5 grade pe scara Richter". Citeste si Doliu national miercuri, dupa exploziile de la Beirut. Bubuiturile s-au auzit tocmai din Cipru…

- O dubla explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Cel mai recent bilanț transmis de postul Al Arabiya anunța cel putin 30 de morți și peste 3.000 de raniți. Postul CNN anunța 25 de morți și 2.500 de raniți.

- Cel putin 27 de morti si 2.500 de raniti s-au inregistrat in urma exploziilor de la Beirut, potrivit unui bilant provizoriu al Ministerului Sanatatii din Liban.Crucea Rosie libaneza a anuntat ca spitalele din Beirut sunt excedate, numarul persoanelor ranite care solicita ingrijiri fiind extrem…