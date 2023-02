1.700 de fermieri mureșeni pot primi sprijin pentru vaca de lapte Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primește pana la data de 23 martie inclusiv, cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Valoarea totala a schemei de ajutor de stat este de peste 200 de milioane de […] Articolul 1.700... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

