Stiri pe aceeasi tema

- Investiția are ovaloare totala de 1.700.000 de lei, are asigurata o finanțare de 900.000 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu, diferența fiind asigurata de Consiliul Județean Dambovița. Astfel, se vor inființa trei stații cu cate doua puncte de incarcare in Targoviște, Piața Tricolorului,…

- Consiliul Județean instaleaza 15 stații de incarcare pentru mașinile electrice, in municipiul Bacau. Bacauanii le vor putea utiliza gratuit. Printr-un proiect depus de catre EURONEST, in numele Consiliului Județean Bacau, a fost aprobata finanțarea prin AFM pentru achiziționarea și instalarea unor stații…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat o importanta inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii pentru mașinile electrice in municipiul Bacau. Proiectul, depus de catre EURONEST in numele Consiliului Județean Bacau, a primit aprobarea finanțarii prin Administrația Fondului…

- „Am semnat astazi, 25 iulie, al doilea contract pentru Pitești finanțat prin PNRR – Renovarea energetica a Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”! Pe langa reabilitarea termica și termoizolarea cladirii, instalarea unui sistem de ventilare cu recuperarea caldurii in proporție de 80%, panouri solare termice…

- Uniunea Europeana (UE), prin intermediul CINEA, va acorda Renovatio e-charge un grant de 9,5 milioane de euro pentru construcția in Romania a unui numar de 242 de noi stații de incarcare de mare putere pentru mașini electrice. Astfel, Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu…

- Timișoara este orașul cu cele mai multe stații de incarcare electrice instalate cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, la nivel național. Anul trecut, Primaria Timișoara a instalat 16 stații in Timișoara, iar acum, AFM a verificat implementarea proiectului conform contractului de finanțare.…

- Toate blocurile noi, care primesc autorizație de construire din partea primariei Cluj-Napoca, prevad amenajarea de stații de incarcare pentru mașini electrice, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj.Anunțul a fost facut marți de viceprimarul municipiului, Dan Tarcea.El a mai spus ca…

- 40 de statii de incarcare pentru masinile electrice vor fi amplasate in București, a anunțat primarul Capitalei. Nicusor Dan a precizat ca parcarea pe aceste locuri va fi sancționata cu amenzi intre 500 si 1.000 de lei.