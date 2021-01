17 sfaturi pentru turiștii care merg la munte. Avertisment de la Salvamont Slavamont vine cu un set de 17 sfaturi și recomandari pentru turiștii care vor ca in aceasta perioada sa mearga la munte. Principalele recomandari sunt legate de echipamentul pe care il purtam și modul de abordare al partiei. Recomandarile Salvamont vin in contextul evenimentelor tragice ce au avut loc weekend -ul trecut in Munții Bucegi. „1. Alegeți un echipament de alunecare pe zapada corespunzator, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și al reglajului legaturilor, greutații corporale și nivelului de pregatire. 2. Abordați, la inceput, cu precauție partiile de schi, intrucat nu mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

