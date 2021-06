Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru viitorul Republicii Moldova intra in linie dreapta. Pentru alegerile anticipate din 11 iulie s-au inscris in cursa 14 partide și batalia pentru formarea noului guvern se va da intre partidul infiintat de actualul presedinte, Maia Sandu, si blocul fostilor presedinti, Igor Dodon si Vladimir…

- Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care detin un certificat de imunizare impotriva COVID-19, dupa o decizie similara a Romaniei, a anuntat sambata seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza duminica agentia de presa MTI. Incepand de sambata seara, cetatenii…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- ​Ministrul Cercetarii Ciprian Teleman da vina pe ”greaua moștenire” pentru neincluderea României în Comitetul ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium). ​”Prin decizia luata în februarie 2021 în Comitetul ELI…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, la aceasta ora, in fata Palatului Administrativ din Ploiesti impotriva restrictiilor impuse de Guvern. Manifestatia a inceput la ora 17, ora anuntata de liderul AUR, George Simion, iar in mai putin de o ora, in centrul Ploiestiului s-au strans rapid…