17 romani, la bordul unei nave aflate in carantina in Japonia din cauza coronavirusului

- Un numar de 17 cetateni romani se afla la bordul unei nave de croaziera care este in carantina in portul japonez Yokohama, dupa ce la bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflata in carantina in Japonia.Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei. Citește și: Traficanți luați cu ASALT de trupele…

- Pe vasul „Diamond Princess” aflat in carantina in largul coastelor Japoniei sunt și 17 romani.Dintre aceștia, 15 sunt membri ai echipajului, iar doi sunt pasageri. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina…

- Doi moldoveni sunt blocați la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess”, dupa ce astazi, 5 febriaruie, autoritațile japoneze au anunțat despre plasarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a membrilor echipajului și pasagerilor vasului maritim, intrat in portul Yokohama pe data de 3 februarie.

- Doi moldoveni se afla la bordul navei de croaziera, care se afla in carantina din cauza coronavirusului, langa Tokyo. Anuntul afost facut de reprezentantii Ministerului de Externe de la Chisinau.

- Cel putin zece persoane aflate la bordul unei nave de croaziera sunt infectate cu noul coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile japoneze, care au prelungit perioada de carantina pentru cei aproximativ 3.700 de pasageri si membri ai echipajului la 14 zile, informeaza miercuri AFP.

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP.

- 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post…