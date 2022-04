Stiri pe aceeasi tema

- Doi slovaci deosebit de violenți, care erau urmariți internațional pentru planificarea unui omor la comanda, dar și pentru trafic de droguri, au fost prinși de polițiștii romani, intr-un hotel din Satu Mare. Cei doi vor fi prezentați instanței in vederea extradarii in Slovacia. Autoritațile din Slovacia…

- Demersul parlamentarilor romani primiti in audienta de ambasadorul Rusiei la Bucuresti nu are nicio valoare oficiala, a declarat la RFI ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Cred ca nici nu merita foarte multe comentarii un astfel de demers, care nu are nici un fel de valoare oficiala, fara nici un…

- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de „Natiunea cea mai favorizata”, afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, și ca aceasta țara va fi exclusa din FMI si Banca Mondiala, conform CNN.…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a anunțat, sambata, pe Twitter, ca 66.224 de barbati ucraineni s-au intors din strainatate pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei Rusiei. „66224. Atatia barbati s-au intors din strainatate pana acum pentru a-si apara tara. Acestea sunt inca 12 brigazi…

- Treizeci de romani din Ucraina au cerut ajutor și sprijin MAE, pana joi la pranz. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe, a fost convocata Celula de criza interinstitutionala pentru sprijinirea și acordarea de asistența consulara cetațenilor romani aflați pe teritoriul ucrainean. MAE avertizeaza…

- Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu varste intre 20 si 35 de ani, in cazul decretarii starii de razboi, mobilizare sau asediu, iar Ministerul Apararii va mobiliza toti rezervistii. Din 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin Legea 395 din 16 decembrie…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, ca 350 de femei au fost hartuite anul trecut acasa sau la serviciu. Ea a precizat ca trebuie spus stop hartuirii si violentei la serviciu, iar in acest sens sustine ratificarea unei conventii internationale pentru eliminarea unor astfel de situatii…

- Ministerul Transporturilor vrea sa majoreze amenzile emise pentru lipsa rovinietei, in speța, propunerea vine de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii romani pot plati de pana la trei ori mai mult pentru sancțiunile rutiere. Sancțiunile vor crește pana la 275 de lei…