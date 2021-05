17 români arestați în Marea Britanie, după o bătaie pe aeroportul Luton (video) 17 romani au ajuns sambata in spatele gratiilor, alții sunt in stare grava la spital, dupa o incaierare generala pe aeroportul Luton, potrivit publicației britanice Independent . Mai multi romani s-au luat la bataie, vineri dimineața, pe aeroportul Luton. Totul a pornit de la doi barbati care au inceput sa isi imparta pumni si picioare, iar in cateva secunde totul s-a transformat intr-o incaierare generala. Conform Antena3, nu este cunoscut motivul pentru care cei doi barbați s-au luat la harța. Lucrurile au degenerat rapid, insa, și totul s-a transformat intr-un scandal monstru, la care au stat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

