- Președintele Klaus Iohannis ii va vizita marți dupa-amiaza pe raniții in urma exploziei de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca, din București, Decizia de a merge in vizita la cei arși in urma incendiului de sambata de la Crevedia a fost luata la trei zile de la tragedie, dupa ce a trecut week-endul.…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident intre o mașina, un camion și un autocar pe DN 7, in Caineni, județul Valcea.Pompierii valceni au fost solicitați la un accident rutier, in localitatea Caineni, sat Raul Vadului, produs intre un TIR, o mașina și un autocar, conform mediafax.…