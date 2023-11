17 persoane eliberate duminică de Hamas, inclusiv o fetiță de 4 ani Israelul a eliberat duminica 39 de deținuți palestinieni, la schimb cu 17 persoane capturate de mișcarea islamista Hamas, in atacurile de la 7 octombrie. Din grupul celor eliberați de Hamas, 14 sunt cetațeni israelieni, iar alți trei au alte cetațenii. Printre cei 14, se afla noua copii, inclusiv Abigail Idan, care a implinit 4 ani […] The post 17 persoane eliberate duminica de Hamas, inclusiv o fetița de 4 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

