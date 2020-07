Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 644 de persoane (dintre care 602 adulți și 42 copii). Pana duminica, 28 iunie, au fost declarate vindecate și externate 484 de persoane.

- Peste 100 de persoane infectate cu COVID-19 se afla in acest moment internate in spitalele din județul Constanța, care a inregistrat o creștere vizibila a numarului de cazuri in ultima saptamana. Daca la 9 iunie erau inregistrate 300 de infectari COVID-19, in acest moment județul se apropie de 400 de…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 125 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 20.604 de infectari și 1.334 decese In Romania au fost confirmate, pana acum, 20.604 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.334 persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 8 iunie 2020, pe…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 197 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total urca la 18.791 infectari și 1229 decese In Romania au fost confirmate, pana acum, 18.594 de infecții cu coronavirus. In total, in Romania au murit 1.229 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 146 cazuri NOI de COVID-19 in Romania. Bilanțul total urca la 18.429 de infectari și 1210 de decese In Romania au fost confirmate, pana marți, 18.283 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Un numar de șase decese survenite in urma complicațiilor provocate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) au fost anunțate in aceasta dimineata de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, bilantul in Romania a ajuns la 945 de morți. Deces 940 Barbat, 86 ani, județ Vaslui. Data confirmare:…

- 23.04.2020 - Acțiunea de testare pentru depistarea COVID-19 a personalului din toate centrele rezidentiale pentru persoane varstnice a fost demarata in judetul Buzau. In aceasta prima etapa va fi testat personalul aflat in autoizolare preventiva la domiciliu, conform Ordonantei Militare numarul 8/2020.…